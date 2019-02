Lange Staus nach Brand eines Teppich-Lastwagens auf A3

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuss/Duisburg (dpa/lnw) - Der Brand eines mit Teppichen beladenen Lastwagens auf der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und dem Kreuz Ratingen Ost hat am Montag stundenlang für Staus gesorgt. Die Fahrtrichtung Köln, auf der sich der Brand ereignete, wurde voll gesperrt. Erst am Nachmittag lief der Verkehr wieder. Da Diesel ausgelaufen war, musste Erdreich am Rande der Fahrbahn abgetragen werden. Ein technischer Defekt war nach Polizeiangaben die Ursache des Feuers.

Der Lastwagen brannte beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 5 Uhr bereits lichterloh. Um an die Glutnester zu kommen, mussten die Teppiche mit einer Winde herausgezogen werden. Für die aufwendige Bergung wurden zwei Kräne angefordert.