28. April 2019 10:32 Verkehr - Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel (dpa/bb) - Ein Auto ist auf der Bundesstraße 102 in der Nacht zum Sonntag frontal gegen einen Baum gekracht und vollständig ausgebrannt. Der 31 Jahre alte Fahrer starb im Wagen. Zur Unfallursache konnte die Polizei keine Angaben machen. Ein Gutachter untersuchte die Unfallstelle zwischen Brandenburg an der Havel und Fohrde.