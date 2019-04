Regionalexpress von Magdeburg nach Berlin wird getauft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brandenburg (dpa/bb) - Zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane wird in Brandenburg/Havel ein Regionalexpress-Zug der Linie 1 auf den Namen des märkischen Dichters getauft. Zur feierlichen Zugtaufe im Bahnhof von Brandenburg/Havel wird am Donnerstag Kulturministerin Martina Münch (SPD) erwartet. Der RE1 fährt regelmäßig auf der Route von Magdeburg über Potsdam, Berlin, Frankfurt (Oder) und Cottbus. In diesem Jahr wird in Brandenburg anlässlich des 200. Geburtstages von Fontane ein großes Kulturprogramm angeboten.