Zugverkehr: Bäume auf Bahngleisen verursachen Behinderungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sörup/Bordelum (dpa/lno) - Ein Regionalzug ist bei Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg) in einen auf den Gleisen liegenden Baum gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Flensburg niemand, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Zum Unfallzeitpunkt am Freitagabend waren den Angaben zufolge 14 Passagiere im Zug. Der Streckenabschnitt musste gesperrt werden, bis der teilweise unter dem Zug verkeilte Baum entfernt und die Bahn auf Schäden untersucht wurde. Laut Bundespolizei blieb der Zug aber fahrbereit. Wegen des Vorfalls kam es zu Verspätungen, zwei Züge fielen komplett aus. Die Bahnstrecke war etwa anderthalb Stunden gesperrt.

Auch bei Bordelum (Kreis Nordfriesland) fiel ein Baum auf die Gleise der Bahnstrecke zwischen Westerland und Hamburg. Wegen der Streckensperrung während der Aufräumarbeiten kam es laut Bundespolizei auch dort zeitweise zu Verspätungen und Teilausfällen.