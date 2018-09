Notarztwagen kollidiert mit Taxi: Passantin tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa) - Bei der Kollision eines Notarztwagens mit einem Taxi ist in Bonn eine 27-jährige Passantin tödlich verletzt worden. Die Taxifahrerin und der Fahrer des Notarztfahrzeuges wurden schwer verletzt in ihren Fahrzeugen eingeschlossen und mussten von Einsatzkräften befreit werden, wie Feuerwehr und Rettungsdienst mitteilten. Die Notärztin konnte sich leicht verletzt selbst befreien. Sie sei zu einem Einsatz unterwegs gewesen. Der Unfall passierte am Samstagnachmittag an einer Kreuzung. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.