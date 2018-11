Auto brennt nach Unfall aus: Fahrer überlebt schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bockenem (dpa/lni) - Ein 27-Jähriger hat sich bei Bockenem (Landkreis Hildesheim) mit seinem Auto überschlagen und schwer verletzt. "Das Fahrzeug ging sofort in Flammen auf", teilte die Polizei mit. Der Fahrer konnte sich am Mittwochabend noch aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug retten. Zuvor war das Auto gegen einen Baum geprallt, der dadurch entwurzelt wurde, hatte sich dann überschlagen und war an einem weiteren Baum zum Stehen gekommen. Warum der Fahrer verunglückte, war zunächst nicht bekannt.