Tunnel Höllberg an der Autobahn 38 wird zeitweise gesperrt

Bleicherode (dpa/th) - Der Tunnel Höllberg an der Autobahn 38 in Nordthüringen wird für die nächsten zwei Nächte teilweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund seien Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Tunneltechnik, teilte das Thüringer Landesamt für Bau mit. In der Nacht zu Dienstag könne der Autobahntunnel zwischen den Anschlussstellen Bleicherode und Breitenworbis in Richtung Göttingen nicht befahren werden. In der Nacht zu Mittwoch folge dann die Richtungsfahrbahn nach Leipzig.

Die Sperrungen gelten laut Landesamt jeweils für die Zeit zwischen 19.00 Uhr und 5.00 Uhr morgens. Der Tunnel werde jährlich gewartet, um die Sicherheitsstandards auf hohem Niveau zu halten. Der Tunnel an der Südharz-Autobahn, der Ende 2009 eröffnet wurde, ist mehr als 800 Meter lang.