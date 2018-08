Niedrigwasser: Elbfähre bei Amt Neuhaus stellt Betrieb ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Amt Neuhaus (dpa/lni) - Die Elbfähre "Amt Neuhaus" hat am Montagmorgen den Betrieb eingestellt. "Grund dafür ist das Niedrigwasser", sagte eine Sprecherin des Fährunternehmens am Montag. Die Dürre der vergangenen Wochen mache nicht nur der Landwirtschaft zu schaffen. Wann das Schiff den Betrieb wieder aufnehmen könne, sei noch offen. Die Fähre verbindet die Stadt Bleckede mit ihrem Stadtteil Neu-Bleckede auf der anderen Seite der Elbe. Dass die Fähre nicht mehr fährt, ist problematisch für viele Schüler, Pendler und Anwohner. Diese müssen nun über die nächstgelegenen Elbbrücken fahren und dafür oft rund 70 Kilometer Umweg in Kauf nehmen. Für Schüler sei eine Not-Buslinie eingerichtet, wie der "Norddeutsche Rundfunk" am Montagmorgen berichtete.