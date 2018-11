Direkt aus dem dpa-Newskanal

Birkenfeld (dpa/lrs) - Eine 34-Jährige ist mit ihrem Auto von einer Brücke in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die Frau habe am Donnerstagabend auf einer Straßenüberführung in Richtung Birkenfeld fahren wollen, teilte die Polizei mit. Aus bislang unklaren Gründen kam sie aber mit ihrem Wagen von der Brückenfahrbahn ab, durchbrach das Geländer und stürzte mehrere Meter tief in eine Böschung. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.