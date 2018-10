Zwei 16-Jährige durch Verkehrsunfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Ein 24-jähriger Autofahrer hat einem 16 Jahre alten Motorradfahrer die Vorfahrt genommen und so einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzten der Motorradfahrer und sein gleichaltriger Mitfahrer, beide mussten in der Nacht zu Montag stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) entstand ein Schaden von rund 18 000 Euro.