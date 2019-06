Unfall auf A2: Langer Stau und mehr als eine Stunde plus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bielefeld (dpa/lnw) - Wegen Bergungsarbeiten hat die Polizei am Samstag die Autobahn 2 zwischen Bielefeld-Ost und Herford-Ost in Richtung Hannover gesperrt. Zeitweise bildete sich laut WDR Verkehrsstudio ein Stau von über zehn Kilometern. Autofahrer mussten rund eineinhalb Stunden mehr Zeit einplanen. Gegen Mittag hob die Polizei die Sperrung wieder auf und gab zwei Fahrstreifen frei. Auf der Spur hatte sich am Samstag ein Auto überschlagen, teilte ein Polizeisprecher mit. Verletzt habe sich aber niemand.

Der Reiseverkehr zu Pfingsten hatte sich am Samstag in Nordrhein-Westfalen kaum bemerkbar gemacht: Gegen 14 Uhr meldete der WDR etwa 40 Kilometer Stau auf den Autobahnen.