Bexbach (dpa/lrs) - Bei einem Autounfall in Bexbach(Saarpfalz-Kreis) ist eine 74-jährige Fußgängerin tödlich verletzt worden. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Saarbrücken habe die Bexbacherin erfasst, als sie am Donnerstagabend die Straße überquerte, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 74-Jährige sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie kurze Zeit später starb. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar.