Betrunkener Lkw-Fahrer verwechselt Fahrzeug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bessenbach (dpa/lby) - Ein Lastwagenfahrer hat im unterfränkischen Bessenbach einen vermeintlichen Raub verhindert - nur um später festzustellen, dass es lediglich ein betrunkener Kollege war, der in den falschen Lkw steigen wollte. Am späten Dienstagabend wurde der Fahrer aus dem Schlaf gerissen, als ein Unbekannter an der Tür seines Fahrzeugs rüttelte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer vermutete einen Überfall, schubste den Eindringling von seinem Lkw und rief die Polizei. Als diese eintraf war der Störenfried schnell gefasst: Ein betrunkener Lkw-Fahrer hatte den im Landkreis Aschaffenburg stehenden Sattelzug seines Kollegen mit seinem eigenen verwechselt. Die Polizei nahm ihm daraufhin seinen Fahrzeugschlüssel ab. Den sollte er wiederbekommen, sobald er seinen Rausch ausgeschlafen hat.