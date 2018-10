Sattelschlepper von Navi fehlgeleitet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kunnerwitz (dpa/sn) - Ein Sattelzug aus Polen ist am Montag im ostsächsischen Kunnerwitz gestrandet, weil das Navigationssystem den Fahrer offenkundig in die Irre führte. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mitteilte, hatte sich das Gespann beim Rangieren hoffnungslos verkeilt und ein Geländer beschädigt. Anwohner riefen die Polizei. Mitarbeiter eines Bauhofes sperrten die Straße, während ein Bergungsunternehmen den Sattelschlepper wieder flott machte. Der Sachschaden an dem Geländer wurde auf 1000 Euro beziffert.