Verkehr - Berlin

Berlin (dpa/bb) - Auf einer Mittelinsel der Leipziger Straße in Berlin-Mitte hat der ökologische Verkehrsclub VCD am Dienstag gegen die Benachteiligung von Fußgängern protestiert. Unter dem Motto "Warten auf Grün" wurden auf der Mittelinsel am Dienstag Stühle für Fußgänger aufgestellt, die dort wegen der zu kurzen Grünphasen ausharren müssten, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Der Verkehrsclub kritisiert, dass viele Ampeln in den Städten fußgängerunfreundlich und unsicher seien. "Für Ältere und Kinder, die langsamer gehen, ist es oft nicht möglich, Straßen innerhalb einer Grünphase zu überqueren", betont VCD-Verkehrsreferentin Katja Täubert. Zudem müssten sie beim Warten giftige Stickoxide einatmen.