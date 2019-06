Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - An einer Kreuzung in Berlin-Kreuzberg hat ein Autofahrer am späten Freitagabend die Vorfahrt missachtet und einen Unfall gebaut. Dabei wurden drei Personen verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte - zwei davon schwer. Der 23-jährige Autofahrer wollte demnach geradeaus fahren und stieß mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Auto zusammen, das ebenfalls geradeaus fahren wollte. Der 23-Jährige und seine Beifahrerin wurden demnach schwer verletzt. Der andere Autofahrer erlitt Armverletzungen, die ambulant behandelt wurden.