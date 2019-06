Volle Flughäfen zum Start in die Sommerferien erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zum Start in die Sommerferien in Berlin und Brandenburg wird es ab Donnerstag voller an den Flughäfen. Bis einschließlich Sonntag würden in Schönefeld und Tegel insgesamt rund 430 000 Passagiere erwartet, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft. Traditionell sei es am ersten und letzten Ferienwochenende am vollsten. Am Mittwoch habe die Ferienzeit noch relativ ruhig mit den ersten Urlaubern begonnen, so der Sprecher. "Wir raten Reisenden, mindestens zwei Stunden vor Abflug im Terminal zu sein." Dann stehe einem entspannten Start in den Urlaub nichts im Weg. Schon vorab hieß es, es sei mit Wartezeiten beim Einchecken sowie bei Pass- und Sicherheitskontrollen zu rechnen.