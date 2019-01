Unfall mit Straßenbahn: eine Person schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist in Berlin-Mitte ein Mensch schwer verletzt worden. Donnerstag kurz nach 11.00 Uhr habe sich der Unfall im Bereich zwischen Chausseestraße und Caroline-Michaelis-Straße ereignet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Person war demnach zu Fuß unterwegs und erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. Kurz nach dem Unfall wurde der Kreuzungsbereich Chausseestraße und Invalidenstraße für den Verkehr gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Die Straßenbahnlinien M5, M8, M10 und 12 mussten laut den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) umgeleitet werden.