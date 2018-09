Stein lässt Straßenbahn entgleisen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Straßenbahn ist am Sonntagmorgen in Berlin-Neu-Hohenschönhausen entgleist. Nach ersten Ermittlungen legten Unbekannte einen Feldstein auf die Gleise an der Ahrenshooper-/Zingster Straße, wie die Polizei mitteilte. Als der Fahrer von der Haltestelle losfuhr, stieß die Tram der Linie M5 mit dem Stein zusammen und schleifte ihn mehrere Meter mit. Dann entgleiste sie. Es wurde niemand verletzt. Der Tramverkehr war für etwa dreieinhalb Stunden unterbrochen.