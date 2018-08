Sperrung auf Berliner Stadtautobahn A115

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Auf der Berliner Stadtautobahn A115 sind am frühen Montagmorgen nach einem Unfall der linke und mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt worden. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte, ist der Abschnitt zwischen Kreuz Zehlendorf und Kleinmachnow betroffen. Dort liefen am Morgen Aufräumarbeiten. Der rechte Fahrstreifen konnte kurze Zeit später wieder geöffnet werden. Nach ersten Erkenntnissen war ein Auto in die Leitplanke geprallt. Die müsse nun ausgetauscht werden.