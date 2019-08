SPD-Fraktion fordert U-Bahn-Verlängerungen auf drei Linien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit drei Vorschlägen zur Verlängerung von U-Bahn-Linien will die SPD auf das stetige Bevölkerungswachstum in Berlin reagieren. Der aus ihrer Sicht günstigste Plan ist dabei die Verlängerung der Linie 3 um rund 600 Meter bis zum S-Bahnhof Mexikoplatz, wie die Fraktion am Donnerstag mitteilte. Zudem macht sich die Fraktion für einen Ausbau der U8 bis ins Märkische Viertel sowie der U2 bis nach Pankow Kirche stark.

Rund 400 Millionen Euro sollen die Vorhaben laut SPD insgesamt kosten. Sie sind auch im Berliner Nahverkehrsplan enthalten, wonach sich die Kosten für alle drei Verlängerungen aber auf 460 Millionen Euro belaufen. Die Fraktion beruft sich bei ihren Zahlen auf mit den Projekten vertraute Ingenieure.

"Es sind drei Vorschläge, die sich schnell und unkompliziert umsetzen lassen", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jörg Stroedter. Ein Tunnel etwa für die U8 zum Märkischen Viertel sei bereits vorhanden.

Die Koalitionspartner Linke und Grüne sehen Verlängerungen der U-Bahn hingegen kritisch und fordern zur Entlastung des Nahverkehrs den verstärkten Ausbau von Straßenbahnlinien. Diese seien günstiger und schneller umzusetzen. Die nun vorgeschlagenen Projekte seien indes keine Konkurrenz dazu, sagte SPD-Fraktionsvize Stroedter. "Der Ausbau von U-Bahn-Linien stoppt nicht den Straßenbahnausbau."