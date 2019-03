S-Bahnen halten nicht in Südkreuz und Tempelhof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wegen eines Stromausfalls haben am Dienstagabend mehrere S-Bahnlinien nicht am Bahnhof Südkreuz und Tempelhof gehalten. Am Bahnhof Südkreuz war die Störung nach einigen Stunden teilweise wieder behoben. Züge der Linien S2, S25, S41, S42, S45 und S46 konnten nach Angaben der Bahn ab etwa 21.15 wieder Halt am Bahnhof Südkreuz machen. Aufzüge und Rolltreppen, aber auch Fahrscheinautomaten und Lautsprecher funktionierten jedoch weiterhin nicht. Am Bahnhof Tempelhof dauerte die Störung zunächst an. Dort entfielen die Linien S41, S42, S45 und S46.

Die Reparaturarbeiten sollten voraussichtlich bis zum frühen Mittwochmorgen andauern, sagte ein Sprecher des Energiekonzerns Vattenfall am Abend.

Um den Fehler im Stromnetz zu beheben, seien womöglich Tiefbauarbeiten notwendig. Haushalte seien von dem Stromausfall nicht betroffen. Die Oberleitungen für Regional- und Fernzüge und die Stromschienen der S-Bahn sind dank einer eigenen Energieversorgung nicht vom Stromausfall betroffen, wie die Bahn weiter mitteilte.