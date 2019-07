Rufbus-Dienst im Test zwischen Schulzendorf und Rudow

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen einen digitalen Rufbus-Dienst in einem Berliner Randbezirk und dem angrenzenden Umland testen. Ab dem 5. August sollen die Rufbusse unter dem Namen "BerlKönig BC" zwischen dem brandenburgischen Schulzendorf (Dahme-Spreewald) und dem U-Bahnhof Rudow unterwegs sein - "zu pendlerfreundlichen Zeiten", wie die BVG am Montag mitteilte. Der Betrieb werde im Rahmen eines Forschungsprojekts getestet, das vom Bundesverkehrsministerium gefördert werde. Dabei geht es um die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme. Details will die BVG Anfang August bekannt geben.

Im Berliner Stadtgebiet gibt es den Rufbus-Dienst "Berlkönig" schon länger. Per App können die Kleinbusse angefordert werden. Diese sammeln auf dem Weg weitere Fahrgäste mit ähnlichem Ziel ein. Bislang konzentriert sich das Angebot allerdings auf zentralere Gebiete. Kritiker monieren an solchen Fahrdienst-Anbietern, dass sie das Umland vernachlässigten.