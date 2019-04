Rückreiseverkehr nach Ostern bisher entspannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Flughäfen in der Hauptstadtregion sind eigenen Angaben nach entspannt in das letzte Ferienwochenende gestartet. Am Vormittag sei die Lage in Schönefeld und Tegel ruhig geblieben, sagte die Sprecherin der Betreiber, Kathrin Westhölter, am Freitag. "Die Ferien kamen nicht überraschend. Wir sind gut vorbereitet." Mit 240 000 Passagieren und über 2000 Flügen rechnen die Betreiber von Freitag bis Sonntag.

Die Rückreise-Welle erreichte die Berliner Bahnhöfe am Donnerstag und Freitag. Der Betrieb verlief nach Angaben der Deutschen Bahn an beiden Tagen zunächst reibungslos. "Alles, was rollen kann, rollt", sagte eine Sprecherin. Besonders nachgefragt war die Linie von Amsterdam nach Berlin.

Freie Fahrt herrschte am Freitagvormittag auf Berlins Straßen. "Die Straßen waren heute Vormittag so leer wie lange nicht mehr", erklärte ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale. Den besonders ruhigen Verkehr führte er auf die Osterferien zurück.