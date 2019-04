Regionaler Bahnverkehr bei Pünktlichkeit im Norden am Ende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lno) - Auf Regionalzüge der Deutschen Bahn müssen Fahrgäste in keinem anderen Flächenland so oft warten wie in Schleswig-Holstein. 89,8 Prozent der Züge waren im vergangenen Jahr pünktlich - das heißt nach Bahn-Definition: weniger als sechs Minuten zu spät. Nur Bremen mit 86 Prozent steht noch schlechter da, alle anderen Länder liegen über 90 Prozent. Das hatte Schleswig-Holstein in den Vorjahren auch deutlich geschafft.

Das benachbarte Hamburg kam 2018 mit 97,7 Prozent auf den besten Wert, wie die Deutsche Bahn der Deutschen Presse-Agentur weiter mitteilte. Es folgte Berlin mit 97,3 Prozent. Bestes Flächenland war Mecklenburg-Vorpommern mit 96,6 Prozent.

Berlin und Hamburg schneiden auch deshalb so gut ab, weil die S-Bahn mitgezählt wird. Sie gilt ab vier beziehungsweise drei Minuten Verzug als verspätet, entlastet aber durch ihre kurzen Strecken und vielen Fahrten die Statistik. Im bundesweiten Durchschnitt waren im vergangenen Jahr 94,1 Prozent der Regionalzüge der Deutschen Bahn pünktlich, das waren 0,4 Punkte weniger als im Vorjahr.

S-Bahnen und Regionalzüge werden im Auftrag der Länder von den Verkehrsverbünden bestellt und bezuschusst. Bei Verspätungen können die Länder ihre Zahlungen kürzen. Beim Sylt-Verkehr hat Schleswig-Holstein das wiederholt getan.

Im Fernverkehr hatte die Bahn im vergangenen Jahr erhebliche Probleme, ihre Züge pünktlich ans Ziel zu bringen. Jeder vierte ICE, Intercity oder Eurocity kam 2018 zu spät. Im Nahverkehr sind schon wegen der kürzeren Strecken Verspätungen seltener.