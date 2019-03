Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Fahrradfahrer ist in der Nähe des Alexanderplatzes von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 28-Jährige war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Memhardstraße in Berlin-Mitte unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein entgegenkommender Autofahrer wollte mit seinem Wagen nach links abbiegen und stieß dabei auf der Kreuzung mit dem Radfahrer zusammen. Der 28-Jährige wurde mit einem Beinbruch sowie mehreren Prellungen und Zerrungen ins Krankenhaus gebracht.