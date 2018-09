Polizeikontrollen gegen Handys im Straßenverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Autofahrer, die rechtswidrig am Steuer ihr Handy benutzen, müssen heute mit verstärkten Kontrollen der Polizei rechnen. Bei der deutschlandweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" sollen Auto- sowie Fahrradfahrer für die Gefahren durch das Handy sensibilisiert werden. Auch in Berlin werde es gezielte Verkehrskontrollen sowie Informationsstände zu dem Thema geben, kündigte die Polizei an.

Obwohl die Handynutzung verboten ist und die Geldbußen erhöht wurden, telefoniere immer noch die Hälfte der Autofahrer während des Fahrens, so die Polizei. Jeder sechste Fahrer schreibe sogar Nachrichten und habe so die Straße nicht mehr im Blick. Nach Studien führe allein der Griff zum Handy zu einem fünffach höheren Unfallrisiko.