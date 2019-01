Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Auf der Stadtautobahn A100 in Berlin-Westend hat die Polizei einen Raser gestoppt. Der 29-Jährige war am Mittwoch mit Tempo 121 unterwegs, erlaubt waren an der Stelle aber nur 80 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Folgen: Ein Bußgeld von 800 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.