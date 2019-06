Pfingstwochenende: Lage an Berliner Flughäfen entspannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Flughäfen sind entspannt in das Pfingstwochenende gestartet. Am Freitagmittag herrschte in Tegel und in Schönefeld bereits reger Betrieb. "Allerdings ist der Flugverkehr gut angelaufen", wie der Sprecher der Flughäfen, Daniel Tolksdorf, sagte. Demnach kam am Freitag dazu, dass immer noch Reisende unterwegs waren, die am Donnerstag aufgrund eines Gewitters nicht losreisen konnten. Viele Berliner nutzen das Pfingstwochenende mit einem schulfreien Tag am Dienstag für Kurztrips.

Die Flughafenbetreiber rechnen über das Pfingstwochenende mit einem deutlich erhöhten Passagieraufkommen. "Es wird voller als an normalen Tagen", sagte Tolksdorf. Der Peak wird demnach am Freitag und am Montag erwartet. Die Betreiber empfehlen Reisenden, spätestens zwei Stunden vorher am Flughafen zu sein und sich auf die Sicherheitskontrollen vorzubereiten.

Auch an den Berliner Bahnhöfen waren laut Bahnangaben am Mittag mehr Passagiere unterwegs. "Die Züge sind aber relativ pünktlich unterwegs", wie ein Sprecher sagte. Hauptreisetage seien Freitag, Samstag und Sonntag. Für das Pfingstwochenende hatte die Bahn dem Sprecher zufolge zusätzliche Mitarbeiter und alle zur Verfügung stehende Fahrzeuge im Einsatz. Zusatzzüge seien über das Internet abrufbar.

Auf den Straßen machte sich das lange Wochenende zunächst nicht bemerkbar. Wie ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) sagte, müsse mit Einschränkungen wegen der Sperrungen für den Karneval der Kulturen in Kreuzberg gerechnet werden.