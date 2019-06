Pfingstreiseverkehr: Schlangen in Tegel am Mittag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zu Beginn des Pfingstwochenendes war in Berlin zuweilen Geduld gefragt. Vor allem am Flughafen Tegel war es am Mittag im Terminal C sehr voll. Flughafensprecher Daniel Tolksdorf sprach von einer "Mittagswelle". Dort werden unter anderen die Passagiere der Billigfluglinie Easyjet abgefertigt. Laut Tolksdorf kam am Freitag dazu, dass immer noch Reisende unterwegs waren, die am Donnerstag aufgrund eines Gewitters nicht losreisen konnten. Insgesamt sagte Tolksdorf aber, sei der Verkehr gut angelaufen.

Viele Berliner nutzen das verlängerte Pfingstwochenende mit einem schulfreien Tag am Dienstag für Kurztrips. Aber auch Tausende Touristen kamen wieder in die Stadt.

Die Flughafenbetreiber rechnen über das Pfingstwochenende mit einem deutlich erhöhten Passagieraufkommen. "Es wird voller als an normalen Tagen", sagte Tolksdorf. Der Peak wird demnach am Freitag und am Montag erwartet. Die Betreiber empfehlen Reisenden, spätestens zwei Stunden vorher am Flughafen zu sein und sich auf die Sicherheitskontrollen vorzubereiten.