Perfekter Stopp an der Haltestelle: Busfahrer-EM in Berlin

Berlin (dpa) - Von Paris über Moskau bis Reykjavik: In Berlin haben am Samstag bei der ersten Europameisterschaft der Busfahrerinnen und Busfahrer die besten ihrer Zunft konkurriert. Wer legt den perfekten Stopp an der Haltestelle hin? Das wird genau mit einem Maßband gemessen. Slalom, auf engem Raum wenden und Rückwärtsfahren gehören zu den weiteren Disziplinen. Mehrere Tausend Zuschauer waren zu dem Wettkampf im BVG-Depot im Ortsteil Weißensee gekommen.

Fahrer aus 21 Städten treten gegeneinander an. Auf einem Parcours mit acht Stationen, der auf Zeit absolviert wird, wird neben dem besten Team auch der beste Einzelfahrer gesucht. Gastgeber sind die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die selbst mit einem Team vertreten sind. Am Mittag hatte das Team aus Berlin die Nase vorn, gefolgt von Paris und Reykjavik. Der Wettkampf zieht sich aber noch eine Weile hin: Die Gewinner sollten erst am späten Nachmittag feststehen.