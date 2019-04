Osterreiseverkehr: "Alles läuft nach Fahrplan"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - An den Berliner Flughäfen ist die Lage am Karfreitag entspannt geblieben. "Es läuft reibungslos", sagte der Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), Daniel Tolksdorf, am Mittag. Ähnlich sah es an den Bahnhöfen aus. "Es gibt keine Meldungen über Unregelmäßigkeiten. Alles läuft nach Fahrplan", sagte ein Sprecher der Bahn. Die Straßen in Berlin waren zum Start des Osterwochenendes ebenfalls frei, wie der Verkehrskarte der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zu entnehmen war.