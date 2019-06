Neue E-Tretroller bevölkern Berlins Innenstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Seit dem Wochenende und pünktlich zum allerbesten Sommerwetter bevölkern Tausende der neuen E-Tretroller die Berliner Innenstadt. Mehrere Vermieter-Firmen hatten Ende der Woche die Betriebserlaubnisse für ihre sogenannten E-Scooter erhalten und dann ihre Fahrzeuge in verschiedenen Stadtteilen der Innenstadt aufgestellt. Besonders in den touristischen Gebieten rings um die Museumsinsel und am Brandenburger Tor standen viele Roller, aber auch in Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg.

Von größeren Unfällen war am Montag noch nichts bekannt. Die "Berliner Zeitung" berichtete nur, dass die Polizei bereits erste Bußgeldbescheide verhängt hatte, etwa wegen Fahrens auf Gehwegen. Zu beobachten war auch an einigen Stellen, dass junge Menschen zu zweit auf einem Roller fuhren. Helme trugen die wenigsten Rollerfahrer. Sie sind zwar gesetzlich nicht vorgeschrieben, aber fast alle Vermieter fordern ihre Kunden dazu auf, einen Helm zu tragen.