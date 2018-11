Nachhaltiger Verkehr: Hessen nur auf Rang elf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lhe) - Hessen schneidet bei umweltfreundlichem und sicherem Verkehr unterdurchschnittlich ab. Das geht aus dem aktuellen "Bundesländerindex Mobilität und Umwelt" hervor, der am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. So erreichte Hessen nur 45 von 100 möglichen Punkten und lag im Ländervergleich auf dem elften Platz. Vor zwei Jahren war es noch der achten Rang gewesen. An der Spitze des Rankings liegt Baden-Württemberg mit 64 Punkten.

Die Untersuchung im Auftrag des BUND, der Allianz pro Schiene und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) bewertet fünf Faktoren: Verkehrssicherheit, Lärmminderung, Flächenverbrauch, Klimaschutz und Luftqualität. Zudem flossen auch verkehrspolitische Zielsetzungen in die Bewertung ein.