Müller sieht Zulassung von E-Rollern auf Gehweg skeptisch

Berlin (dpa/bb) - Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich zwiegespalten über die geplante Zulassung von Elektro-Rollern geäußert. Die Scooter stellten eine Chance dar, den Autoverkehr weiter zu vermindern, der Bürgersteig müsse aber ein geschützter Raum für Fußgänger bleiben, sagte Müller am Dienstag in Berlin. Die Verkehrsverwaltung arbeite derzeit an einer Initiative zu dem Thema. Auch Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) hatte sich zuletzt skeptisch über die geplante Zulassung der E-Roller auf Bürgersteigen geäußert.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die E-Scooter noch in diesem Frühjahr zulassen. Sie sollen rechtlich wie Fahrräder behandelt werden. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h sollen sie Radwege oder - wenn es keine gibt - die Fahrbahn nutzen. Bei weniger als 12 km/h sollen die Gefährte auch auf Gehwegen und gemeinsamen Geh- und Radwegen unterwegs sein dürfen.