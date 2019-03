Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Laster mit Anhänger ist am Dienstagmorgen auf der Autobahn 111 im Tunnel Flughafen Tegel umgekippt. Dabei hat er auch Ladung verloren, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin per Twitter mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Tunnel musste in Richtung Süden gesperrt werden, es kam zu Staus. Den Angaben zufolge dürften die Bergungsarbeiten mehrere Stunden in Anspruch nehmen.