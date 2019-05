Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Langenscheidtbrücke in Berlin-Schöneberg wird ab Montag bis voraussichtlich Freitag, 17. Mai, voll gesperrt. Der Autoverkehr werde in der Zeit über die Kolonnen- und Yorkstraße umgeleitet, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr am Freitag mit. Fußgänger und Fahrradfahrer können die Brücke demnach benutzen.

Auf der Brücke sollen Bauteile, die eine Dehnung der Brücke bei Temperaturschwankungen ermöglichen, ausgetauscht werden. Dafür sei eine Vollsperrung nötig.