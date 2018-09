Kontrollen gegen Telefonieren am Steuer: 300 Verstöße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einer bundesweiten Aktion ist die Berliner Polizei am Donnerstag gegen Autofahrer und Radfahrer vorgegangen, die rechtswidrig am Steuer ihr Handy benutzen. Wie Stefan Drescher, Leiter der Abteilung Verkehrsunfallprävention bei der Berliner Polizei berichtete, wurden bis zum Mittag knapp 300 Verstöße registriert. Die Beamten hatten demnach stadtweit Kontrollstellen eingerichtet und waren mit Streifen im Einsatz. Laut Drescher sollten aber nicht nur Anzeigen geschrieben werden. Ziel war es ebenfalls, an Informationsständen über die Gefahren des Telefonierens am Steuer zu informieren. Die Kontrollen sind Teil der deutschlandweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben".