Günther will Plätze menschenfreundlicher gestalten

Berlin (dpa/bb) - Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther will von Autos dominierte Plätze in der Hauptstadt für Menschen freundlicher umgestalten. "Wir diskutieren derzeit, welche großen Plätze für Menschen wieder zugänglicher gemacht werden können", sagte die Grünen-Politikerin dem "Tagesspiegel" (Freitag). "Der Ernst-Reuter-Platz könnte eines dieser Projekte sein oder auch der Platz an der Urania", führte sie aus. "Das sind Verkehrsinseln inmitten autobahnähnlicher Straßen. Das wollen wir ändern. Wir wollen diese wichtigen Orte für Fußgänger zugänglich machen. Dabei werden wir die vielen Fahrspuren reduzieren und attraktive Wege und Orte für Fußgänger schaffen."

Günther verwies in dem Zusammenhang auf die französische Hauptstadt. "Paris hat beispielsweise acht Plätze identifiziert, die umgestaltet werden sollen", sagte sie. "Die Denkmäler auf diesen Plätzen werden derzeit mit bis zu sechs Autospuren umrundet und quasi abgeriegelt, die Plätze haben keinerlei Aufenthaltsqualität mehr."