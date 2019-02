Grüner Pfeil für Radfahrer kommt: Vorreiter in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein grüner Pfeil zum Rechtsabbiegen nur für Radfahrer - das wird in Darmstadt voraussichtlich von Mitte März an getestet. Wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch mitteilte, sollen dann die entsprechenden Schilder gelten. Dazu sei für 13. März ein öffentlicher Termin der Stadt am Darmstädter Rhönring geplant. Vergleichbar mit dem grünen Pfeil für Autofahrer wird Radfahrern in der südhessischen Stadt an drei ausgewählten Kreuzungen das Rechtsabbiegen auch bei roter Ampel gestattet.

Bundesweit wird der grüne Pfeil für Radfahrer in neun Kommunen getestet. Darmstadt ist die einzige Stadt in Hessen, die am Projekt teilnimmt, wie die Bundesanstalt für Straßenwesen mitgeteilte. Der Stadt zufolge werden in Darmstadt 17 Prozent aller Wegstrecken mit dem Rad zurückgelegt. Damit bewege sich Darmstadt im Durchschnitt deutscher Großstädte.