Gleisarbeiten auf den Tramlinien M4 und M13

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Fahrgäste der Straßenbahnlinien M4 und M13 müssen sich von Montag an (4.30 Uhr) in Prenzlauer Berg und Weißensee auf längere Fahrzeiten und Ersatzverkehr einstellen. Wie die BVG am Freitag mitteilte, werden Gleise erneuert - auf der Linie M4 im Bereich Greifswalder Straße (Prenzlauer Berg) sowie auf der Linie M13 in der Indira-Gandhi-Straße (Weißensee).

Bis Mitte April fahren auf der Strecke der M4 zwischen den Stationen Greifswalder Straße/Danziger Straße und Spandauer Straße/Marienkirche Busse. Auf der Strecke M13 sollen bis zum 18. März zwischen den Stationen Berliner Allee/Indira-Gandhi-Straße und Hohenschönhauser Straße/Weißenseer Weg Busse eingesetzt werden.