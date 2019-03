Fußgänger sollen in Berlin sicherer unterwegs sein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin sollen Fußgänger künftig sicherer unterwegs sein. Dazu sind unter anderem breitere Bürgersteige, mehr Zebrastreifen und bessere Ampelschaltungen geplant. Plätze sollen außerdem mit dem Ziel umgestaltet werden, die Aufenthaltsqualität für Fußgänger deutlich zu verbessern und die Zahl der Autos zu reduzieren. Bauliche Veränderungen an Kreuzungen sollen mehr Barrierefreiheit bringen, etwa durch abgesenkte Bordsteine. Um den Umbau ein stückweit verbindlich zu machen, ist eine Ergänzung des Mobilitätsgesetzes um einen Fußgängerteil vorgesehen. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) veröffentlichte den Referentenentwurf am Freitag. Bis Februar 2020 soll er endgültig beschlossen werden.