Fundbüros von BVG und S-Bahn ziehen unter ein Dach

Berlin (dpa/bb) - Umzug mit Tausenden Fundstücken: Die Fundbüros der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der S-Bahn Berlin bekommen eine neue Adresse. Wer in Bus oder Bahn etwas verliert, fährt künftig zum Bahnhof Warschauer Straße. Dort ziehen die Fundbüros der beiden Unternehmen unter ein Dach an der Rudolfstraße 1-8. Wie die BVG am Montag mitteilte, schließt sie ihr bisheriges Fundbüro an der Potsdamer Straße an diesem Freitag. Vom 20. August an arbeitet der neue Standort zunächst provisorisch, offizielle Eröffnung ist am 3. September. Die S-Bahn hat ihr Fundbüro bislang am Bahnhof Lichtenberg.