Friedrichstraße für zwei Stunden wird zur Fußgängerzone

Berlin (dpa/bb) - Die Initiative "Stadt für Menschen" will einen Teil der Friedrichstraße in Berlin-Mitte vorübergehend in eine Fußgängerzone verwandeln. Die Flaniermeile leide unter zu starkem Autoverkehr und "kämpft mit einer Leerstandsquote von 24 Prozent, obwohl es eine 1A-Geschäftslage ist", sagte Sprecher Dr. Stefan Lehmkühler der Deutschen Presse-Agentur. Die Friedrichstraße soll demnach heute von 13.00 bis 15.00 Uhr in Höhe des U-Bahnhofs Stadtmitte für den Autoverkehr gesperrt werden.

"Wir wollen Ideen sammeln, wie die Einkaufsmeile für die Menschen attraktiver gemacht werden kann". Die Bürgersteige seien zu schmal, der Durchgangsverkehr zu stark. Mitten auf der Kreuzung Mohrenstraße / Friedrichstraße soll ein "Speakers Corner" aufgebaut werden, um über eine Umgestaltung zu debattieren. "Wir legen zwischen Taubenstraße und Mohrenstraße eine Rolle Endlospapier aus", so Lehmkühler weiter. Passanten könnten dort ihre Wünsche hinterlassen.

Die Initiative "Stadt für Menschen" verfolgt nach eigenen Angaben überparteiliche Zwecke. Neben ökologischen Aktivisten hätten auch Verkehrsplaner, Geschäftsleute sowie der Bürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel, ihr Kommen zugesagt.