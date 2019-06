Ferienbeginn: Volle Flughäfen erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zum ersten Tag der Sommerferien an diesem Donnerstag rechnen die Berliner Flughäfen mit großem Andrang. Bis einschließlich Sonntag würden in Schönefeld und Tegel insgesamt rund 430 000 Passagiere erwartet, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft. Traditionell sei es am ersten und letzten Ferienwochenende am vollsten. Schon vorab hieß es, es sei mit Wartezeiten beim Einchecken sowie bei Pass- und Sicherheitskontrollen zu rechnen.

Am Mittwoch habe die Ferienzeit noch relativ ruhig mit den ersten Urlaubern begonnen, so der Sprecher. "Wir raten Reisenden, mindestens zwei Stunden vor Abflug im Terminal zu sein." Dann stehe einem entspannten Start in den Urlaub nichts im Weg.

Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen appellierte, Reisende sollten rechtzeitig am Flughafen erscheinen und die Vorgaben für Flüssigkeiten, verbotene Gegenstände sowie die Größe und Menge der Handgepäckstücke beachten. "Nur so können die Sicherheitskontrollen sicher und trotzdem zügig ablaufen."

Urlauber, die ab Schönefeld reisen, sollten beachten, dass der Flughafen noch bis 5. Juli wegen Bauarbeiten nicht per S-Bahn erreichbar ist. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen - die können aber in den Stoßzeiten im Stau stecken. Alternativ kann man auch mit Regionalzügen nach Schönefeld fahren.

Auf den Straßen wurde es von Mittwochnachmittag an vor allem in Richtung Norden voll, laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) war die Stau-Situation aber nicht außergewöhnlich. Eine zweite Reisewelle erwartete die VIZ am Freitagnachmittag - mit "umfangreichen Staus auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen". Wartezeiten drohten auch auf mehreren Brandenburger Autobahnen, hieß es.

Der ADAC erwartet bis Sonntag auch außerhalb Berlins und Brandenburgs volle Autobahnen: In mehreren Bundesländern stehe wegen Fronleichnam am Donnerstag ein langes Wochenende bevor, zudem endeten die Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg, hieß es.

Angesichts weiter sommerlicher Temperaturen eine gute Nachricht für Menschen, die in der Stadt bleiben: "Zum Start der Sommerferien in Berlin sind alle Berliner Freibäder geöffnet", teilten die Bäderbetriebe mit.