Fahrradstaffel der Polizei auch in Friedrichshain-Kreuzberg

Berlin (dpa/bb) - Die Fahrradstaffel der Berliner Polizei ist künftig nicht nur in Mitte, sondern auch in Friedrichshain-Kreuzberg im Einsatz. Die Ausweitung des Gebiets war schon länger geplant und angekündigt und trat zum Monatsbeginn in Kraft. Die Polizei twitterte am Montag zu ihrer Fahrradstaffel: "In Mitte bekannt, geliebt und gefürchtet, wird sie ab sofort auch an Schwerpunkten in Friedrichshain-Kreuzberg den sicheren Radverkehr im Auge behalten."

Bisher gehören 20 Polizisten zu der Radstaffel, die vor fünf Jahren ihre Arbeit begann. Wie viele Polizisten es künftig sein werden, wurde noch nicht mitgeteilt.

Die Polizisten auf Fahrrädern kümmern sich vor allem um Autofahrer und Radler, die sich im Straßenverkehr daneben benehmen, also falsch abbiegen, falsch parken, rücksichtslos oder ohne Licht fahren und rote Ampeln ignorieren.

Seit ihrem Bestehen stellte die Fahrradstaffel Zehntausende Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. 2015 gab wurden rund 14 000 Anzeigen aufgenommen, 2016 etwa 23 000 und 2017 knapp 20 000.

Die Staffel war 2014 als Modellversuch in Berlin-Mitte zwischen Alexanderplatz und Regierungsviertel eingesetzt worden. Eine Auswertung des Versuchs zeigte positive Ergebnisse wie einen Rückgang von Unfällen.