Elektro-Mietroller starten in neue Saison: Preise erhöht

Berlin (dpa/bb) - Nach der Winterpause der vergangenen Monate starten zahlreiche Berliner Elektro-Mietroller am Montag (4. März) wieder in die Sommersaison. Die Firma Coup verteilt bis dahin ihre 1000 Roller in großen Teilen des Stadtgebiets. Im Lauf des Jahres soll dann das Angebot an Miet-Rollern auf 1500 erhöht werden, kündigte Coup, eine Tochterfirma des Bosch-Konzerns, am Donnerstag an. Auch an den anderen beiden Standorten, in Paris und Madrid, kommen jeweils 500 Roller dazu, so dass dort 2200 und 1350 Roller zur Verfügung stehen.

Zugleich erhöht Coup für viele Nutzer seine Preise. Zwar werden kurze Fahrten künftig etwas billiger, längere Fahrten werden aber deutlich teurer. Bisher kostet die Miete pauschal 3 Euro für die ersten 30 Minuten. Ab dem 1. April werden es 2,10 Euro für die ersten zehn Minuten und danach weitere 21 Cent pro Minute. 15 Minuten kosten dann 3,15 Euro und 30 Minuten 6,30 Euro. Nach Angaben von Coup fährt etwa die Hälfte der Kunden kürzer als 15 Minuten und die andere Hälfte länger. In Madrid und Paris ist das Ausleihen der Roller noch etwas teurer.

Die Konkurrenzfirma Emmy bietet ebenfalls in Berlin Mietroller mit Elektromotoren an, außerdem auch in Hamburg und München. An Kooperationen mit ähnlichen Angeboten ist Emmy auch in Düsseldorf und Stuttgart beteiligt. Wann die Emmy-Roller nach dem Winter wieder fahren, teilte die Startup-Firma noch nicht mit.

Das Kurzstrecken-Verleihmodell von Coup und Emmy funktioniert ähnlich wie bei den Autovermietern, die ihr Angebot Car-Sharing nennen. Die Autos oder Roller stehen an beliebigen Stellen in den Innenstädten. Auf einer Smartphone-App sieht der Kunde den nächsten Standort, reserviert das Fahrzeug, geht dorthin, mietet - und fährt los. Auch die Bezahlung läuft über die App. Der Autoführerschein genügt dafür.

Voraussichtlich kann man in Berlin bald auch kleine Elektro-Tretroller ausleihen. Sie ähneln den Tretrollern von Kindern, sind aber auch für Erwachsene konzipiert. Der Fahrer steht während der Fahrt und kann bis zu 20 Stundenkilometer schnell fahren. Geeignet sind sie für sehr kurze Strecken. Wohl noch im Frühjahr sollen die nötigen Regeln zur Erlaubnis der kleinen Roller im Straßenverkehr in Deutschland in Kraft treten.