DGB will mehr Verbindungen für Pendler

Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Vor den Landtagswahlen fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg mehr Bahnverbindungen für Pendler in Brandenburg. Die künftige Landespolitik solle für dichtere Takte und mehr Platz in den Zügen sorgen, hieß es in einer Mitteilung. "Die Kapazitäten sind nicht so mitgewachsen, wie es nötig wäre", sagte demnach der Vorsitzende Christian Hoßbach: "Die meisten Pendler kennen das Gefühl, wie die Sardine in der Büchse zur Arbeit zu fahren."

Auch nach Angaben des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) ist eine "enorme Mehrnachfrage" bei den Pendlern zu verzeichnen", wie eine Sprecherin sagte. Bereits jetzt seien mehr Züge und Verbindungen im Einsatz. Echte Entspannung kann es demzufolge aber erst 2022 geben - dann soll laut VBB die nächste große Angebotsausweitung im Rahmen neuer Verkehrsverträge kommen.