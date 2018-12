BVG über Weihnachten und Silvester auch nachts unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fahren über die Weihnachtsfeiertage und Silvester auch in der Nacht. Vom 21. bis 26. Dezember und vom 30. auf den 31. Dezember seien alle U-Bahnlinien mit Ausnahme von U4 und U55 auch nachts ohne Pause unterwegs, teilte die BVG am Mittwoch mit. Heiligabend gelte der Samstagsfahrplan. Auch über Silvester fahren alle U-Bahnlinien nachts. Zusätzlich wird der Takt von 19 Buslinien und einige Straßenbahnlinien verstärkt. Lediglich die U55 ist wegen der Silvesterfeier am Brandenburger Tor nur bis 16.00 Uhr in Betrieb.