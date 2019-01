BVG-Personalrat: Fahrern mangelt es an Arbeitsorganisation

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die angespannte Lage bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) führt der Personalrat auch auf die Arbeitsorganisation und fehlende Mitarbeiter zurück. "Wir haben eine Personalknappheit", sagte der BVG-Personalrat für den Bereich Straßenbahn, Frank Kulicke, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zur Arbeitsorganisation meinte Kulicke, dass Mitarbeiter Guthaben auf Zeitkonten vor sich her schieben. "Wenn sie mal einen freien Tag zusätzlich brauchen, bekommen sie den nicht."

Am Wochenende machten sich SPD und Grüne gegenseitig Vorwürfe wegen wachsender Probleme im landeseigenen BVG-Nahverkehr. Am Dienstag soll Vorstandschefin Sigrid Nikutta in der SPD-Fraktionssitzung im Abgeordnetenhaus über die Lage bei der BVG sprechen, wie die Partei ankündigte.